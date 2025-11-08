Родители за контроль соцсетей: Дания запретит интернет для детей младше 15 лет

Правительство Дании готовится ввести запрет на использование ряда социальных сетей детьми младше 15 лет. Об этом сообщает Associated Press.
В то же время, родители сохранят за собой право разрешать своим детям пользоваться соцсетями с 13 лет. Однако запрет вступит в силу только после того, как соответствующий закон пройдет одобрение в парламенте. Пока не уточнено, какие именно платформы попадут под ограничения.
Кроме того, Дания планирует штрафовать технологические компании до 6% от их мирового дохода в случае, если те не выполнят требования по обязательному подтверждению возраста пользователей и запрету на использование соцсетей детьми.
Министр по цифровым вопросам Дании в интервью Associated Press рассказала, что сегодня 94% детей младше 13 лет уже имеют хотя бы один аккаунт в соцсетях, а более половины детей младше 10 лет тоже зарегистрированы на платформах.
«Время, которое дети проводят в интернете, и количество насилия, с которым они сталкиваются, — это слишком большой риск для них», — подчеркнула министр.
Ранее психиатр Василий Шуров рассказал KP.RU, как соцсети и трэш-блогеры превращают детей в агрессоров.