В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ

АР: в Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей до 15 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра по цифровизации Дании Каролину Стейдж.

В начале октября о подобном плане властей Дании сообщало агентство Франс Пресс.

«Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет», — говорится в сообщении.

Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, принятие соответствующего закона может занять месяцы.

По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.

В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.