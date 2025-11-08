В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей, сообщили СМИ

В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. В ноябре 2024 года Австралия запретила детям до 16 лет пользоваться социальными сетями или создавать новые учетные записи. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.