В Кишиневе пропали две сестры 7 и 9 лет: Вышли из школы после уроков и больше их никто не видел

Внимание! В Кишиневе пропали две сестры в возрасте 7 и 9 лет. Матильда и Каталея Марга 7 ноября в 15.30 вышли из школы по улице Гренобля, 191 и пропали, сообщает поисковый отряд COD.
Каталея: рост 135 см. Матильда: 120 см.
Телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.
Одежда: школьная униформа в клетку (на фото), верхняя одежда, школьные ранцы.
Просьбе ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по номерам телефонов: 373−79616381 или 112.
