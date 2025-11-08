Ричмонд
В Кишиневе пропали две сестры 7 и 9 лет: Вышли из школы после уроков и больше их никто не видел

Матильда и Каталея исчезли 7 ноября в 15.30.

Источник: Комсомольская правда

Внимание! В Кишиневе пропали две сестры в возрасте 7 и 9 лет. Матильда и Каталея Марга 7 ноября в 15.30 вышли из школы по улице Гренобля, 191 и пропали, сообщает поисковый отряд COD.

Каталея: рост 135 см. Матильда: 120 см.

Телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.

Одежда: школьная униформа в клетку (на фото), верхняя одежда, школьные ранцы.

Просьбе ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по номерам телефонов: 373−79616381 или 112.

