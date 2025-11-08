Россиян предупредили о новых схемах обмана к Новому году: что придумали аферисты

Мошенники в предновогодний период создают поддельные версии сайтов популярных турагентств и агрегаторов, заманивая пользователей несуществующими скидками и акциями. Об этом рассказала юрист Наталья Глебова.
По словам эксперта, еще один способ мошенничества — предложение лже-услуг посредников в денежных переводах или несуществующих выгодных условий сделок.
«Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники — мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров», — проинформировала эксперт.
Как пояснила юрист, легитимность туроператора можно проверить через официальный реестр.
Глебова также рекомендовала незамедлительно сообщать в полицию обо всех случаях мошеннических действий.
