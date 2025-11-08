Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новых схемах обмана к Новому году: что придумали аферисты

Юрист Глебова: мошенники стали продавать фейковые туры на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники в предновогодний период создают поддельные версии сайтов популярных турагентств и агрегаторов, заманивая пользователей несуществующими скидками и акциями. Об этом рассказала юрист Наталья Глебова.

По словам эксперта, еще один способ мошенничества — предложение лже-услуг посредников в денежных переводах или несуществующих выгодных условий сделок.

«Самый распространенный вариант мошенничества с туристами на новогодние праздники — мошенники создают копии известных агрегаторов или туроператоров», — проинформировала эксперт.

Как пояснила юрист, легитимность туроператора можно проверить через официальный реестр.

Глебова также рекомендовала незамедлительно сообщать в полицию обо всех случаях мошеннических действий.

Накануне KP.RU писал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью Telegram-ботов, замаскированных под сервисы для оплаты ЖКУ.