Times: Норвегия может обеспечить кредит Украине в размере 100 миллиардов евро

Власти Норвегии могут обеспечить выделение Украине кредита в 100 миллиардов евро, предоставив в качестве залога часть своего национального инвестиционного фонда, который считается самым крупным в мире. Об этом сообщило британское издание The Times, ссылаясь на источники.
— Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Киеву европейского военного кредита на сумму свыше 100 миллиардов евро путем обеспечения долга за счет средств ее Национального суверенного фонда благосостояния в размере 1,7 триллиона евро, — сказано в статье.
Отмечается, что норвежское правительство было уязвлено предположениями Дании и других европейских партнеров о том, что страна, которая входит в Североатлантический альянс, но не в Евросоюз, якобы «наживается на войне», передает РИА Новости.
Члены Европейской комиссии рассматривают возможности покрыть дефицит финансирования Украины — в ход могут пойти средства, полученные из общего долга ЕС и грантов стран — членов объединения. Об этом 5 ноября сообщила газета Euractiv.
Эти два варианта станут дополнением к репарационному кредиту, в рамках которого планируется использовать 140 миллиардов евро из замороженных активов России.