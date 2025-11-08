Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новогодние каникулы в 2025—2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, россияне будут отдыхать 12 дней и выйдут на работу только 12 января, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу россияне выйдут только 12 января», — сказала Бессараб.
Депутат уточнила, что в последнюю неделю декабря граждане России придут на работу, отработают только понедельник и вторник, а начиная со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние праздники.