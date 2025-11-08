Ричмонд
Трамп заявил, что проведение саммита G20 в ЮАР является «полным позором»

Трамп уточнил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «полным позором» проведение предстоящего саммита G20 на территории Южно-Африканской Республики.

«Это полный позор, что G20 состоится в Южной Африке», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, по словам Трампа, ЮАР «больше не место» в «Большой двадцатке». Он отметил, что это связано с «плохими» вещами, которые там якобы произошли.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября.

Ранее Трамп заявил о своём отказе от участия в саммите G20 в Южно-Африканской Республике. Он утверждает, что в ЮАР якобы имеет место быть «коммунистическая тирания».

