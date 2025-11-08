30 лет на сцене: как драмтеатр из ХМАО стал частью культурного кода Нижневартовска. Фото

Театр работает с 1995 года и ставит спектакли по классике русской и зарубежной драматургии, а также произведениям современников. Театр получил гранты губернатора и премии Департамента культуры ХМАО-Югры. В 2024 году актеры Ольга Горбатова и Сергей Лесков стали лауреатами VIII конкурса «Лучшие работы в театрах Югры» за лучшие женскую и мужскую роли в спектакле «В поисках любви».