В Госдуме хотят ввести надбавки преподавателям вузов со стажем работы в регионах

В ЛДПР предложили ввести надбавки преподавателям вузов со стажем работы в регионах.

Источник: Комсомольская правда

Фракция ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении для вузовских преподавателей с региональным стажем от 10 лет надбавки в размере как минимум 40% от оклада. Документ уже направлен в российское правительство для получения заключения.

Инициатива предполагает внесение поправок в статью 99 закона «Об образовании в РФ». Новшество вводит для вузовских преподавателей с региональным стажем от 10 лет гарантированную надбавку не менее 40% к окладу. Порядок применения подобной меры будет регулироваться кабинетом министров.

Размер выплаты будет повышаться пропорционально росту стажа преподавателя в регионе. Контролировать соблюдение обязательств по выплатам будут местные власти совместно с федеральным Министерством науки и высшего образования.

Как считают авторы, принятие закона поможет уменьшить текучесть кадров, сделает профессию преподавателя более престижной и усилит региональные научно-педагогические коллективы.

Накануне стало известно, что в Госдуму также будет внесен законопроект об увеличении пособий по беременности и родам.

