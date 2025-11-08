Нелли Мизь открыла новые малоизвестные страницы истории Владивостока

Изучая архивные материалы и современные данные, Хен решил проверить, существует ли это явление на самом деле. Проанализировав множество снимков, он пришёл к выводу: да, полынья действительно есть. По его словам, это стало настоящим научным открытием, даже своего рода шоком — он и не предполагал, что рядом с Владивостоком находится столь уникальная природная зона. Учёный пояснил, что разводье представляет собой полосу открытой воды, возникающую из-за временных погодных условий, тогда как полынья — явление более сложное, формирующееся в результате устойчивых физических процессов. Особый интерес, подчеркнул он, представляет именно морская полынья.