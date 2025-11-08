Нелли Мизь открыла новые малоизвестные страницы истории Владивостока

Нелли Мизь представила новую книгу «Владивосток. Вдоль Амурского залива» (6+), посвящённую необычному природному явлению и истории приморской столицы. Презентация прошла в конференц-зале ПКО РГО — ОИАК (Приморское краевое отделение Русского географического общества — Общество изучения Амурского края) во Владивостоке. В издании подробно исследованы малоизвестные страницы прошлого Владивостока, а также представлены уникальные материалы о природных процессах в Амурском заливе. Читатели и гости мероприятия отметили внимание автора к деталям и стремление точно передать исторические и научные факты.
Торжественную встречу открыл руководитель Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края Алексей Буяков. В своём выступлении он отметил, что на выставке представлена библиотека изданий, посвящённых истории Владивостока и Дальнего Востока. Хотя не все книги удалось разместить, представленные экземпляры, по его словам, являются результатом многолетнего труда Нелли Григорьевны Мизь — почётного жителя Владивостока.
Сама Нелли Мизь не смогла присутствовать на презентации своей книги по состоянию здоровья. Однако она обратилась к читателям и гостям мероприятия, передав своё послание в аудиосообщении.
Поводом для начала работы над книгой, как отмечает автор, стала публикация в газете «Владивосток» от 25 февраля 1896 года. В ней сообщалось об одном необычном природном явлении — ежегодном скоплении льда в Амурском заливе. Эту заметку Нелли Мизь нашла в архиве и выписала много лет назад, что впоследствии и подтолкнуло её к более глубокому изучению темы.
«Она, как и большинство моих предыдущих работ, посвящена малоизвестным страницам истории Дальнего Востока и Владивостока. Это продолжение моего принципа — “чтобы люди знали”», — отметила автор книги.
Стремление разобраться в причинах этого природного явления привело Нелли Мизь в ТИНРО. Ведущий сотрудник института, кандидат географических наук Геннадий Хен, не только подробно рассказал ей об особенностях процесса, но и подготовил метеорологическое, гидрологическое и ледовое описание Амурского залива специально для будущей книги.
«За всю мою более чем 50-летнюю научную деятельность, хотя я много занимался ледовыми процессами — и в Амурском заливе, и в Беринговом море, — я никогда не встречал научных публикаций, где упоминалась бы полынья именно в Амурском заливе. С 1896 года об этом, оказывается, не писали вообще», — говорит Геннадий Хен.
Изучая архивные материалы и современные данные, Хен решил проверить, существует ли это явление на самом деле. Проанализировав множество снимков, он пришёл к выводу: да, полынья действительно есть. По его словам, это стало настоящим научным открытием, даже своего рода шоком — он и не предполагал, что рядом с Владивостоком находится столь уникальная природная зона. Учёный пояснил, что разводье представляет собой полосу открытой воды, возникающую из-за временных погодных условий, тогда как полынья — явление более сложное, формирующееся в результате устойчивых физических процессов. Особый интерес, подчеркнул он, представляет именно морская полынья.
Отдельные слова благодарности автор выразила, заместителю руководителя БИФ филиала ТИНРО Георгию Бек-Булату, который помог организовать аудиозапись её послания. Автор отмечает его бескорыстную помощь и ценные консультации по вопросам истории авиации и природы, подчеркивая, что его знания оказались крайне полезны для подготовки материала.
Он отметил, что прочитал книгу с большим интересом и обратил внимание на то, что около 80 % содержащейся в ней информации нигде ранее не публиковалось, ни в одной из работ, посвященных истории Владивостока, Приморского края и окрестностей.
Многие читатели отметил, что Нелли Мизь проявляет особую внимательность к деталям и стремится, чтобы в её книгах всё было строго по фактам. В настоящее время писательница работает над новой книгой о Владивостоке, однако информация о предмете и содержании нового творения пока не раскрывается.