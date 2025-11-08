В России появился новый вид колледжей, показало исследование

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Почти 60% университетов России создали при себе колледжи, которые стали новой элитой среднего профобразования, конкурс для поступления туда в полтора раза выше, чем в обычных техникумах, сообщается в исследовании Высшей школы экономики, которое есть в распоряжении РИА Новости.