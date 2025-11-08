Ричмонд
В России появился новый вид колледжей, показало исследование

ВШЭ: почти 60% университетов создали при себе колледжи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Почти 60% университетов России создали при себе колледжи, которые стали новой элитой среднего профобразования, конкурс для поступления туда в полтора раза выше, чем в обычных техникумах, сообщается в исследовании Высшей школы экономики, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Почти 60% университетов в России одновременно ведут программы колледжей. На этих программах учится каждый пятый студент среднего профобразования — больше полумиллиона человек», — говорится в исследовании, где было проанализировано 648 учебных заведений.

Уточняется, что вузовские колледжи стали новой элитой среднего профобразования.

«Конкурс там в полтора раза выше, чем в обычных техникумах — 3,3 человека на место против 1,8. Средний балл аттестата абитуриентов тоже солиднее: 3,9 против 3,7», — отмечается в докладе ВШЭ.

Кроме того, после окончания такого колледжа, как утверждается в исследовании, человеку проще устроиться на работу: трудоустраиваются 83% выпускников против 78% из самостоятельных колледжей.

«Работодатели видят диплом вуза и доверяют ему больше, даже если это программа СПО, а не бакалавриат», — сообщили в ВШЭ.

Там добавили, что российские вузы значительно упростили путь для выпускников колледжей: 95% принимают их без ЕГЭ, а в 87% случаев программы колледжей и бакалавриата совпадают, что помогает студентам быстрее влиться в учебный процесс.