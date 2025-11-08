В Роспотребнадзоре рассказали, как адаптироваться к короткому световому дню

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Для адаптации к короткому световому дню следует выделять время для прогулок на улице, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также включать в рацион продукты, богатые витамином D, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.