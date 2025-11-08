Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелания Трамп получила премию «патриот года» Fox News

Награда присуждена за активность первой леди в политической жизни США.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Белого дома сообщила о награждении супруги президента Соединенных Штатов Мелании Трамп премией телеканала Fox News «Патриот года».

В Белом доме пояснили, что награда присуждена за активность первой леди в политической жизни США. По ее инициативе были выделены $25 млн на жилье для молодых людей из приемных семей, принят закон о запрете дипфейков и запущены проекты в сфере искусственного интеллекта.

Среди международных инициатив супруги президента США телеканал особо выделил ее содействие в возвращении украинских и российских детей в их семьи.

Однако Дональд Трамп, вопреки некоторым ожиданиям, не стал лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Вместо него премия была присуждена венесуэльской правозащитнице Марии Кориной Мачадо, известной как организатор протестов против президента Николаса Мадуро.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше