Мелания Трамп получила премию «патриот года» Fox News

Пресс-служба Белого дома сообщила о награждении супруги президента Соединенных Штатов Мелании Трамп премией телеканала Fox News «Патриот года».
В Белом доме пояснили, что награда присуждена за активность первой леди в политической жизни США. По ее инициативе были выделены $25 млн на жилье для молодых людей из приемных семей, принят закон о запрете дипфейков и запущены проекты в сфере искусственного интеллекта.
Среди международных инициатив супруги президента США телеканал особо выделил ее содействие в возвращении украинских и российских детей в их семьи.
Однако Дональд Трамп, вопреки некоторым ожиданиям, не стал лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Вместо него премия была присуждена венесуэльской правозащитнице Марии Кориной Мачадо, известной как организатор протестов против президента Николаса Мадуро.