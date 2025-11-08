Мелания Трамп получила премию «патриот года» Fox News

В Белом доме пояснили, что награда присуждена за активность первой леди в политической жизни США. По ее инициативе были выделены $25 млн на жилье для молодых людей из приемных семей, принят закон о запрете дипфейков и запущены проекты в сфере искусственного интеллекта.