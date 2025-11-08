Помог боулинг. Тренер «Адмирала» раскрыл секрет победы над «Авангардом»

«Если говорить серьезно, то нам, тренерам очень важно чувствовать коллектив. КХЛ не случайно считается второй по силе лигой в мире после НХЛ. Тут важны малейшие нюансы. С одной стороны, важно “не передавить” на ребят. Нельзя постоянно переживать негатив. Игры идут через день. И тут много мелочей. С другой стороны, нельзя и “не додавить”. Нельзя пустить всё на самотек. В этом и заключается работа тренерского штаба. Каждого игрока надо понимать. Учитывать многие особенности характера», — продолжает Тамбиев.