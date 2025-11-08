Помог боулинг. Тренер «Адмирала» раскрыл секрет победы над «Авангардом»

Психологическая подготовка сыграла важную роль в победе «Адмирала» над «Аванградом». Напомним, что накануне приморцы в овертайме были сильнее — 2:1. Они прервали серию из 8 поражений подряд и одержали 300-ую победу в КХЛ за все годы выступлений. Накануне встречи для приморских хоккеистов была отменена даже тренировка на льду. Команда в полном составе отправилась в боулинг.
«Ребята сами предложили этот вариант. Мы с коллегами по штабу согласились. Нам надо было психологически перезагрузиться после серии неудачных матчей. Не хватало реализации, уверенности в себе. Надо было как-то встряхнуть команду», — сказал после матча главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
Подобные коллективные мероприятия наставник приморцев периодически практиковал и раньше. В планах, по его словам, бильярд. Но это не точно.
«Если говорить серьезно, то нам, тренерам очень важно чувствовать коллектив. КХЛ не случайно считается второй по силе лигой в мире после НХЛ. Тут важны малейшие нюансы. С одной стороны, важно “не передавить” на ребят. Нельзя постоянно переживать негатив. Игры идут через день. И тут много мелочей. С другой стороны, нельзя и “не додавить”. Нельзя пустить всё на самотек. В этом и заключается работа тренерского штаба. Каждого игрока надо понимать. Учитывать многие особенности характера», — продолжает Тамбиев.
По его словам, даже в проигранных встречах «Адмирал» создавал много моментов.
«Мы “отпустили” свои игры дома со “Спартаком” и “Северсталью”. И попали в зону турбулентности. Хотя по игре были не хуже», — уверен наставник приморской команды.
По его мнению, рано или поздно удача должна была повернуться к команде.
«Мне понравилось, как в игре с “Авангардом” ребята боролись на каждом участке площадки. Как бросались под шайбу, поддерживали друг друга. Такие победы дорогого стоят. Теперь, надеюсь, удалось встряхнуть команду. Хотим перенести этот позитивный настрой на наши будущие встречи», — резюмировал Леонид Тамбиев.