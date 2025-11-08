Ричмонд
Военные США заявили, что знают о пуске баллистической ракеты КНДР

В Южной Корее не исключили, что пуск ракеты является ответом на санкции со стороны США.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные знают о пуске северокорейской ракеты, заявили в Индо-Тихоокеанском командования Вооружённых сил Соединённых Штатов.

Военные США назвали этот шаг «дестабилизирующим».

«Мы осведомлены о пуске ракеты и ведём тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников, пуск ракеты подчёркивает дестабилизирующее воздействие действий КНДР», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сеуле заявили, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Южной Корее не исключили, что это ответ на санкции со стороны Соединённых Штатов.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 700 километров и упала в море.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР якобы запустила около десяти ракет из установки реактивной системы залпового огня во время поездки шефа Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

