Военные США заявили, что знают о пуске баллистической ракеты КНДР

Американские военные знают о пуске северокорейской ракеты, заявили в Индо-Тихоокеанском командования Вооружённых сил Соединённых Штатов.
Военные США назвали этот шаг «дестабилизирующим».
«Мы осведомлены о пуске ракеты и ведём тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников, пуск ракеты подчёркивает дестабилизирующее воздействие действий КНДР», — говорится в сообщении.
Напомним, в Сеуле заявили, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Южной Корее не исключили, что это ответ на санкции со стороны Соединённых Штатов.
По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 700 километров и упала в море.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР якобы запустила около десяти ракет из установки реактивной системы залпового огня во время поездки шефа Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.