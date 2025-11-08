Военные США заявили, что знают о пуске баллистической ракеты КНДР

«Мы осведомлены о пуске ракеты и ведём тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников, пуск ракеты подчёркивает дестабилизирующее воздействие действий КНДР», — говорится в сообщении.