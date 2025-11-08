Стало известно о долгах убитого в ОАЭ криптобизнесмена Новака

Погибший в Объединенных Арабских Эмиратах криптовалютный предприниматель Роман Новак имел в России значительные финансовые обязательства. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, общая сумма непогашенных долгов превышает семь миллионов рублей.
В отношении Новака было возбуждено девять исполнительных производств. Шесть из них уже прекращены по причине отсутствия у предпринимателя подлежащего взысканию имущества.
На текущий момент судебные приставы продолжают работу по взысканию средств по действующим производствам. Общая сумма требований составляет свыше 6,9 миллиона рублей, из которых более 229 тысяч рублей составляет исполнительский сбор. Данные производства связаны с взысканием ущерба, причинённого преступными действиями физическим и юридическим лицам.
Ранее сообщалось, что расчлененный криптобизнесмен перед смертью просил в долг $400 тысяч.
