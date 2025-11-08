Ричмонд
Депутат ГД предложила включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Вероника Власова высказалась о необходимости включить в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста скрининг на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

Она сообщила, что эта болезнь представляет серьезную угрозу для женского репродуктивного здоровья, и данный риск недооценивается.

— Нужно включить скрининг на ХОБЛ в программы диспансеризации женщин репродуктивного возраста и тиражировать региональные модели ранней диагностики, — цитирует парламентария РИА Новости.

По словам Власовой, особую роль в развитии данной болезни играет табакокурение. Она заявила, что женщины более чувствительны к воздействию табачного дыма. ХОБЛ у них сопровождается гормональными нарушениями, которые влияют на способность к зачатию и течение беременности.

Во время диспансеризации медики часто впервые выявляют анемию, сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения. Это повод пройти проверку лишний раз, даже если ничего не беспокоит. Об этом сообщила врач-терапевт-гематолог Зарина Шамсиева.