Предстоящие новогодние каникулы в РФ станут самыми длинными за 12 лет

В связи с длительными новогодними праздниками график выплаты пенсий в декабре будет изменен: пенсионеры получат средства в полном объеме до начала праздников. Об этом 7 ноября сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, для тех, кто получает пенсию на карту, выплаты будут осуществляться в привычные сроки.