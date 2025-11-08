Предстоящие новогодние каникулы в РФ станут самыми длинными за 12 лет

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что новогодние каникулы в 2025—2026 годах будут самыми длинными за 12 лет.
Она уточнила, что граждане будут отдыхать 12 дней, они выйдут на работу только 12 января.
— Начиная с 2013 года, люди привыкли к длительным выходным. Но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. В следующем году каникулы продлятся до 11 января включительно, — рассказала парламентарий РИА Новости.
В последнюю неделю декабря россияне придут на работу, отработают только понедельник и вторник, а начиная со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние праздники, добавила Бессараб.
В связи с длительными новогодними праздниками график выплаты пенсий в декабре будет изменен: пенсионеры получат средства в полном объеме до начала праздников. Об этом 7 ноября сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, для тех, кто получает пенсию на карту, выплаты будут осуществляться в привычные сроки.