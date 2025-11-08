В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей

Каролина Стейдж отметила, что в настоящее время 94% детей младше 13 лет и более половины детей до 10 лет имеют хотя бы один профиль в социальных сетях. Власти страны считают, что ограничения необходимы для защиты детей от онлайн-рисков и чрезмерного влияния цифровой среды.