В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей

Правительство Дании утвердило инициативу, предусматривающую запрет на использование социальных сетей подростками младше 15 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министра по цифровизации страны Каролину Стейдж.
«Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет», — говорится в сообщении агентства.
По словам министра цифрового развития, процесс принятия соответствующего закона может занять несколько месяцев.
Каролина Стейдж отметила, что в настоящее время 94% детей младше 13 лет и более половины детей до 10 лет имеют хотя бы один профиль в социальных сетях. Власти страны считают, что ограничения необходимы для защиты детей от онлайн-рисков и чрезмерного влияния цифровой среды.
Ранее психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, что важную роль в росте случаев насилия среди подростков играет влияние социальных сетей и распространение треш-контента.