В Дании согласовали план о запрете соцсетей для детей

Процесс принятия соответствующего закона может занять несколько месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Дании утвердило инициативу, предусматривающую запрет на использование социальных сетей подростками младше 15 лет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министра по цифровизации страны Каролину Стейдж.

«Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет», — говорится в сообщении агентства.

По словам министра цифрового развития, процесс принятия соответствующего закона может занять несколько месяцев.

Каролина Стейдж отметила, что в настоящее время 94% детей младше 13 лет и более половины детей до 10 лет имеют хотя бы один профиль в социальных сетях. Власти страны считают, что ограничения необходимы для защиты детей от онлайн-рисков и чрезмерного влияния цифровой среды.

Ранее психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, что важную роль в росте случаев насилия среди подростков играет влияние социальных сетей и распространение треш-контента.