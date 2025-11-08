Ричмонд
Правительство России определило виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Правительство России включило в перечень угроз для рунета риск отключения России от мирового интернета. Новый документ описывает сценарии, при которых пользователи в стране могут потерять доступ к зарубежным сайтам и сервисам, а связь между российскими и иностранными сетями оборвётся.

Источник: Life.ru

Согласно постановлению кабмина, к угрозам теперь официально относится нарушение взаимодействия между российскими и иностранными сетями связи, которое делает невозможной передачу информации и соединение пользователей.

«Настоящие правила определяют виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Власти также утвердили новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования, которые должны повысить устойчивость интернета внутри страны. В случае кризисных ситуаций предусмотрен особый порядок реагирования и контроль со стороны профильных ведомств.

Ранее Life.ru сообщал, что россиян в будущем могут обязать входить в интернет через «Госуслуги». Экономист уверен, что система авторизации по паспорту вполне может заработать уже в 2026 году. По его словам, идея не только технически реализуема, но и поддерживается на уровне властей как инструмент «цифровой безопасности».

