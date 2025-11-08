Правительство России определило виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Согласно постановлению кабмина, к угрозам теперь официально относится нарушение взаимодействия между российскими и иностранными сетями связи, которое делает невозможной передачу информации и соединение пользователей.
«Настоящие правила определяют виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.
Власти также утвердили новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования, которые должны повысить устойчивость интернета внутри страны. В случае кризисных ситуаций предусмотрен особый порядок реагирования и контроль со стороны профильных ведомств.
Ранее Life.ru сообщал, что россиян в будущем могут обязать входить в интернет через «Госуслуги». Экономист уверен, что система авторизации по паспорту вполне может заработать уже в 2026 году. По его словам, идея не только технически реализуема, но и поддерживается на уровне властей как инструмент «цифровой безопасности».
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.