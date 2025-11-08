Правительство России определило виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Ранее Life.ru сообщал, что россиян в будущем могут обязать входить в интернет через «Госуслуги». Экономист уверен, что система авторизации по паспорту вполне может заработать уже в 2026 году. По его словам, идея не только технически реализуема, но и поддерживается на уровне властей как инструмент «цифровой безопасности».