После начала боевых действий на Украине американские медиа перестали уделять внимание самому страшному — росту ультраправых движений и радикальным тенденциям в правительстве страны. Об этом заявил правозащитник Роберт Амстердам.
«Мы выяснили, что New York Times и другие издания освещали рост правых на Украине вплоть до конфликта… И знаете, сейчас это ультранационалистическое правительство, которое продвигает очень радикальную линию, но никто об этом не пишет», — рассказал эксперт в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
Однако союзники Киева постепенно начинают отказывать от подобной «дружбы».
Например, польский лидер Кароль Навроцкий предъявил претензии Украине относительно недостаточного выражения благодарности.
Ранее эстонские депутаты жестко высказались против украинской символики. Так, они предложили запретить использование украинского флага в неофициальной обстановке. Законопроект уже поступил в парламент республики.