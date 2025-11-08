В небе над Саратовской областью прогремело десять взрывов

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что их разбудили громкие хлопки и звуки сирен. Отмечается, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей. На данный момент последствий на земле не зафиксировано. Официальной информации о результатах атаки пока не поступало. Ранее для обеспечения безопасности был закрыт аэропорт Саратова, а в Пензенской области ввели план «Ковёр».
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше