В небе над Саратовской областью прогремело десять взрывов

В небе над Саратовской областью ночью 8 ноября прогремело около десяти взрывов. По предварительным данным, регион пытались атаковать украинские беспилотники, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что их разбудили громкие хлопки и звуки сирен. Отмечается, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей. На данный момент последствий на земле не зафиксировано. Официальной информации о результатах атаки пока не поступало. Ранее для обеспечения безопасности был закрыт аэропорт Саратова, а в Пензенской области ввели план «Ковёр».

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

