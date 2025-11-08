В небе над Саратовской областью прогремело десять взрывов

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что их разбудили громкие хлопки и звуки сирен. Отмечается, что системы ПВО сбили несколько воздушных целей. На данный момент последствий на земле не зафиксировано. Официальной информации о результатах атаки пока не поступало. Ранее для обеспечения безопасности был закрыт аэропорт Саратова, а в Пензенской области ввели план «Ковёр».