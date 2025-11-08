Бастрыкин займётся ЧП с автобусом, протащившим девочку за ногу в Хабаровске

Инцидент произошёл утром 7 ноября на остановке «ДК ТЭЦ». Девушка пыталась войти в автобус маршрута № 85, но водитель закрыл двери и начал движение, когда она стояла на ступеньке. Ногу пассажирки зажало дверью, после чего транспортное средство протащило её несколько метров по дороге.
В результате произошедшего школьница получила травмы колена и руки, а также ушибы мягких тканей. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.
Следственный отдел по Индустриальному району возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Станиславу Белянскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.