Бастрыкин займётся ЧП с автобусом, протащившим девочку за ногу в Хабаровске

Инцидент произошёл утром 7 ноября на остановке «ДК ТЭЦ». Девушка пыталась войти в автобус маршрута № 85, но водитель закрыл двери и начал движение, когда она стояла на ступеньке. Ногу пассажирки зажало дверью, после чего транспортное средство протащило её несколько метров по дороге.