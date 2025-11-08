Паром Seabridge из Трабзона уже восемь часов проверяют в порту Сочи

В пятницу около 13:50 по московскому времени паром Seabridge начал движение к внутреннему рейду порта Сочи — более чем через сутки после прибытия из Трабзона. Напомним, судно вышло из турецкого порта в среду в 21:10 мск с 20 пассажирами и уже через 12 часов подошло к Сочи, но вынуждено было ждать швартовки в море.