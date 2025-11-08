Ричмонд
Паром Seabridge из Трабзона уже восемь часов проверяют в порту Сочи

Паром Seabridge, двигающийся по маршруту Трабзон-Сочи, находится в море двое суток.

Источник: Комсомольская правда

Паром Seabridge, следующий по маршруту Трабзон — Сочи, подвергся проверке в порту около восьми часов. При этом общее время его нахождения в море достигло двух суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пассажирки Татьяны.

В пятницу около 13:50 по московскому времени паром Seabridge начал движение к внутреннему рейду порта Сочи — более чем через сутки после прибытия из Трабзона. Напомним, судно вышло из турецкого порта в среду в 21:10 мск с 20 пассажирами и уже через 12 часов подошло к Сочи, но вынуждено было ждать швартовки в море.

Ранее причиной задержки парома Seabridge, направляющегося в Сочи, стали запланированные учения в акватории местного морского порта.

Напомним, что 5 ноября, после 14-летнего перерыва, между Трабзоном и Сочи было вновь запущено прямое морское сообщение.