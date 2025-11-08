Екатеринбуржцы больше 10 часов не могут вылететь к Черному морю

Причина длительной задержки неизвестна.
Рейс FV-6122 авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Сочи задержали больше, чем на 10 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Борт должен был вылететь 8 ноября в 06:05 утра. Однако вылет был перенесен на 16:35 того же дня.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее в Кольцово задержали несколько рейсов на курорты побережья Индийского океана. Причиной 17-часовой задержки одного из вылетов стала замена одного из компонентов самолета.