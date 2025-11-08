Россиянка Кудерметова вышла в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Кудерметова занимает десятое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мертенс — седьмое. В парной гонке WTA 2025 года их дуэт идёт четвёртым. Российско-бельгийский дуэт уже побеждал на Итоговом турнире в 2022 году. А в 2023-м чемпионкой стала россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд. В этом году турнир проходит в Эр-Рияде.