Россиянка Кудерметова вышла в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Российско-бельгийский теннисный дуэт Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс (четвёртые сеяные) пробился в финал Итогового турнира WTA, одержав победу в полуфинальном матче над вторыми сеяными — парой Тейлор Таунсенд (США) и Катерина Синякова (Чехия). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6 на тай-брейке), 1:0 (10:6) и продолжалась 1 час 52 минуты.

Источник: Life.ru

Кудерметова и Мертенс продемонстрировали уверенную игру, реализовав три из шести брейк-пойнтов и совершив лишь две двойные ошибки. Их соперницы, в свою очередь, использовали четыре из 11 возможностей для взятия чужих подач, но допустили четыре невынужденные ошибки на подаче.

В решающем матче за титул 28-летней Кудерметовой и 29-летней Мертенс предстоит встретиться с седьмыми сеяными из Венгрии и Бразилии — 32-летней Тимеей Бабош и 28-летней Луизой Стефани, которые обыграли в полуфинале шестых сеяных — Елену Остапенко из Латвии и тайваньскую теннисистку Се Шувэй.

Кудерметова занимает десятое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мертенс — седьмое. В парной гонке WTA 2025 года их дуэт идёт четвёртым. Российско-бельгийский дуэт уже побеждал на Итоговом турнире в 2022 году. А в 2023-м чемпионкой стала россиянка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд. В этом году турнир проходит в Эр-Рияде.

В 2024 году соревнования выиграла Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Ранее Life.ru сообщал, что российского теннисиста Алексея Мокрова дисквалифицировали на 4 года за допинг. В его пробе обнаружили метаболит нандролона, но в концентрации ниже минимально допустимой.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.