Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава ЦРУ вызван в суд по делу о связях Трампа с Россией

В рамках продолжающегося расследования Министерства юстиции США по делу о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией большим жюри федерального суда были вызваны бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и ряд экс-сотрудников ФБР.

В рамках продолжающегося расследования Министерства юстиции США по делу о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией большим жюри федерального суда были вызваны бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и ряд экс-сотрудников ФБР. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.

Согласно полученным данным, среди вызванных фигурантов значатся бывшие сотрудники ФБР Питер Стрзок и Лиза Пейдж. В ближайшее время в рамках данного расследования планируется выдать до 30 судебных повесток.

Напомним, что в июле Fox News уже сообщал о начале уголовного преследования в отношении Джона Бреннана и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Им инкриминируется их роль в продвижении в 2016 году теории о «связях Трампа с Россией», которая впоследствии не нашла подтверждения. Именно это обвинение и стало основой для текущего расследования Министерства юстиции, изучающего истоки и обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше