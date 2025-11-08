Бывший глава ЦРУ вызван в суд по делу о связях Трампа с Россией

Напомним, что в июле Fox News уже сообщал о начале уголовного преследования в отношении Джона Бреннана и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Им инкриминируется их роль в продвижении в 2016 году теории о «связях Трампа с Россией», которая впоследствии не нашла подтверждения. Именно это обвинение и стало основой для текущего расследования Министерства юстиции, изучающего истоки и обстоятельства дела.