Бывший глава ЦРУ вызван в суд по делу о связях Трампа с Россией

В рамках продолжающегося расследования Министерства юстиции США по делу о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией большим жюри федерального суда были вызваны бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и ряд экс-сотрудников ФБР. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информированные источники.
Согласно полученным данным, среди вызванных фигурантов значатся бывшие сотрудники ФБР Питер Стрзок и Лиза Пейдж. В ближайшее время в рамках данного расследования планируется выдать до 30 судебных повесток.
Напомним, что в июле Fox News уже сообщал о начале уголовного преследования в отношении Джона Бреннана и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Им инкриминируется их роль в продвижении в 2016 году теории о «связях Трампа с Россией», которая впоследствии не нашла подтверждения. Именно это обвинение и стало основой для текущего расследования Министерства юстиции, изучающего истоки и обстоятельства дела.
