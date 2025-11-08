Водитель Анджелины Джоли сообщил о своей мобилизации в украинскую армию

Водитель из сопровождения американской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков подтвердил свою мобилизацию в ВСУ. Об этом он сообщил в пятницу, 7 ноября, в комментарии каналу ТСН, находясь в учебном центре.
Мужчина рассказал, что его задержали на блокпосту и «обманным путем» попросили проехать в ТЦК (аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ») для «уточнения нюансов», хотя все документы, включая свежее заключение военно-врачебной комиссии, были у него в порядке.
— План действий такой: пройти обучение и служить в армии, — заявил Пищиков.
Он добавил, что чувствует себя хорошо, однако возмущен действиями сотрудников ТЦК на блокпосту и после задержания, передает RT.
Ранее Дмитрий Пищиков записал первый видеоролик после освобождения из ТЦК и рассказал о своем состоянии. При этом он не уточнил, придется ли ему проходить военную службу.
6 ноября украинские СМИ сообщили, что Пищиков перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный ТЦК. Позднее выяснилось, что водителя актрисы поймали и держали запертым в подвале, несмотря на справку о заболевании спины. При этом он пожертвовал миллионы на нужды ВСУ и отдал им свою машину.