Встреча венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом Соединённых Шттаов Дональдом Трампом стала «чёрной меткой» для Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Для Зеленского эта встреча как чёрная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Виктор Орбан, он отказывается и упорно не замечает очевидного — что всё кончено», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Дэвис отметил, что Зеленский «опирается» на своих «покровителей» в европейских государствах, при этом он игнорирует предложения РФ договориться о мирном урегулировании конфликта на Украине.
«Европейцы каждый раз призывают украинскую сторону отклонить любое предложение и двигаться дальше, игнорируя здравый смысл», — заявил Дэвис.
Напомним, встреча Трампа и Орбана состоялась в Вашингтоне. В частности, Трамп не исключил возможность встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в венгерской столице.
Ранее Дэвис заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа помешал украинской стороне реализовать план, касающийся эскалации конфликта на Украине.