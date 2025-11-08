Назван средний размер пенсии по старости в России: её раскрыл социальный фонд

Средний размер пенсии по старости в России 2025 года составил около 25,2 тысячи рублей. Соответствующую информацию предоставил Социальный фонд, передает РИА Новости.
Так, согласно официальным данным на 1 октября, размер средней назначенной пенсии по старости составил 25 198,92 рубля, тогда как в начале года — 1 января — эта сумма была чуть ниже — 24 979,27 рубля.
В фонде также уточнили: работающие пенсионеры в среднем получают 22 378,72 рубля, а вот неработающие пенсионеры могут рассчитывать на выплату в размере 25 847,43 рубля. Такая разница обусловлена тем, что индексация пенсий для неработающих проходит с большим приростом.
Кроме того, граждане, которым в ноябре исполняется 80 лет, в декабре смогут получить повышенную пенсионную выплату. Право на эту доплату имеют те, кто получает страховую пенсию по старости.
Также сообщалось, что из-за длинных новогодних праздников выплаты за декабрь придут раньше обычного, чтобы избежать задержек.