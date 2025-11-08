В Киеве и Харькове в ночь на 8 ноября прогремели взрывы

8 ноября, в ночь на субботу, в нескольких городах Украины произошли взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Среди городов, где были слышны взрывы, — Харьков и Киев.
Кроме этого, как сообщил градоначальник Артем Семенихин, в Конотопе в Сумской области во время воздушной тревоги произошла серия взрывов.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги продолжает действовать на территории Сумской области с вечера пятницы.
По информации руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, взрывы произошли в контролируемой украинской армией части Запорожской области. Также «Укринформ» сообщало о мощных детонациях в Днепропетровске.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз подчеркнула, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВС Украины.