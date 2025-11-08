В Курганской области испортится погода

«9 ноября в Курганской области прогнозируются интенсивные и продолжительные смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Возможна метель, порывы ветра до 12 м/с. Формирование временного снежного покрова высотой 2−4 см. К вечеру ожидается гололедица. В Кургане выпадет до 5−7 мм осадков. На юге региона до 10 мм», — сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».