Подсчитана средняя пенсия по старости в России

Ранее профессор Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова прогнозировала дальнейший рост страховой пенсии до 27 788,8 рублей в 2026 году. Она отметила, что повышение коснется и средних выплат по социальной пенсии по старости, которую получают неработающие граждане пенсионного возраста.