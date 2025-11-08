Ричмонд
Подсчитана средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2025 года составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают данные Социального фонда.

Средний размер пенсии увеличился с начала текущего года.

«Согласно данным, средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц», — сообщает РИА Новости. По данным на 1 января 2025 года он составлял 24979,27 рубля.

При этом есть разница в размере пенсии в зависимости от трудового статуса пенсионеров. Работающие в среднем получают 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.

Ранее профессор Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова прогнозировала дальнейший рост страховой пенсии до 27 788,8 рублей в 2026 году. Она отметила, что повышение коснется и средних выплат по социальной пенсии по старости, которую получают неработающие граждане пенсионного возраста.