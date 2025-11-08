Соцфонд назвал размер средней пенсии по старости в России

Life.ru сообщал, что в 2026 году средний размер пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей. Выплаты получат 38 миллионов человек. Средний размер такой пенсии в следующем году составит около 27 тысяч рублей. Индексацию проведут 1 января 2026 года. На это выделят около 11,9 триллиона рублей.