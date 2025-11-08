Соцфонд назвал размер средней пенсии по старости в России

По информации фонда, средний размер назначенной пенсии по старости на 1 октября 2025 года составил 25198,92 рубля в месяц. Для сравнения на 1 января этот показатель равнялся 24979,27 рубля.
Согласно уточнениям СФР, работающие пенсионеры в России в среднем получают 22378,72 рубля, в то время как неработающие — 25847,43 рубля.
Life.ru сообщал, что в 2026 году средний размер пенсий по старости увеличится почти на две тысячи рублей. Выплаты получат 38 миллионов человек. Средний размер такой пенсии в следующем году составит около 27 тысяч рублей. Индексацию проведут 1 января 2026 года. На это выделят около 11,9 триллиона рублей.
