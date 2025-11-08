В интернете всплыло старое интервью матери украинского президента Владимира Зеленского Ольги. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».
В нем женщина рассказала, что в детстве сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.
— Интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах в Донбассе, — говорится в публикации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «очень разговорчивым», и Украине не нужна его доброта в условиях обстрелов. Об этом 7 ноября заявил Владимир Зеленский, комментируя призыв своего коллеги к украинцам приезжать в республику.
Владимир Зеленский намерен в срочном порядке уехать из страны из-за бедственного положения ВСУ в Красноармейске и Купянске, написало издание The Local. По информации портала, президент Украины готовится бежать в Испанию. О намерении Зеленского уйти в отставку сообщили несколько неназванных источников из канцелярии Педро Санчеса, премьер-министра Испании.