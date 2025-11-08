Мать Зеленского рассказала, что сын в детстве любил играть с мясорубкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «очень разговорчивым», и Украине не нужна его доброта в условиях обстрелов. Об этом 7 ноября заявил Владимир Зеленский, комментируя призыв своего коллеги к украинцам приезжать в республику.