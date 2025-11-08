Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул

Ранее сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находятся 15 россиян, дрейфует в японском заливе Тояма после поломки двигателя. Судно водоизмещением около 2,2 тысячи тонн направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока и утром 7 ноября подало сигнал о неисправности. Инцидент произошёл примерно в 50 километрах к северо-востоку от рыбацкого порта Хими. Судно потеряло ход и стало дрейфовать в сторону берега. Корпус судна поврежден не был.