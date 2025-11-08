Судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир, сообщил вице-консул

ТОКИО, 8 ноя — РИА Новости. Судно NEKSU с россиянами на борту, дрейфовавшее у берегов Японии, было взято на буксир кораблем береговой охраны, экипаж здоров, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.
«Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (6.00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности», — сообщил вице-консул.
Дипломат подчеркнул, что генеральное консульство России в Ниигате продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находятся 15 россиян, дрейфует в японском заливе Тояма после поломки двигателя. Судно водоизмещением около 2,2 тысячи тонн направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока и утром 7 ноября подало сигнал о неисправности. Инцидент произошёл примерно в 50 километрах к северо-востоку от рыбацкого порта Хими. Судно потеряло ход и стало дрейфовать в сторону берега. Корпус судна поврежден не был.