Назван размер средней пенсии по старости в 2025 году

Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря, передает «Национальная служба новостей». Как сообщил руководитель юридического отдела профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль, гражданам, которые достигнут пенсионного возраста в ноябре 2025 года, пенсию проиндексируют с 1 декабря. Фиксированная выплата к их страховой пенсии будет автоматически удвоена — с 8 907,7 до 17 815,4 рубля в месяц.