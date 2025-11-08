Кабмин: отключение от мирового интернета опасно для российских сетей

В документе подробно говорится о риске «нарушения взаимодействия сетей связи общего пользования, расположенных на территории России, с сетями связи иностранных государств». Уточняется, что в результате таких сбоев становится невозможным не только соединение и обмен информацией между пользователями разных сетей, но и доступ к интернет-ресурсам, расположенным в одной или нескольких зарубежных странах.