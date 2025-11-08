Ричмонд
Кабмин: отключение от мирового интернета опасно для российских сетей

Угроза потери передачи информации включена в список рисков интернета.

Источник: Комсомольская правда

Невозможность передачи данных и установления соединения между пользователями на территории России и других государств теперь официально внесена в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета. Этот список был утверждён постановлением правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В документе подробно говорится о риске «нарушения взаимодействия сетей связи общего пользования, расположенных на территории России, с сетями связи иностранных государств». Уточняется, что в результате таких сбоев становится невозможным не только соединение и обмен информацией между пользователями разных сетей, но и доступ к интернет-ресурсам, расположенным в одной или нескольких зарубежных странах.

Подчеркивается, что именно такая ситуация признаётся официальной угрозой для целостности и стабильности российского сегмента сети.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести суточный «период охлаждения» для SIM-карт, которые использовались в международном роуминге.