Как выбрать шапку, чтобы точно не замерзнуть: советы стилиста

Выбор шапки кажется простой задачей, но на самом деле этот аксессуар задает тон всему образу и влияет на эстетику. От материала до посадки — каждая деталь важна. Стилист Камила Гареева рассказала KP.RU, какой материал шапки согреет лучше всего, чтобы точно не замерзнуть.
— Самыми теплыми материалами для шапки считаются натуральные шерстяные волокна. Лидером является шерсть мериноса — она очень мягкая, гипоаллергенная и отлично сохраняет тепло даже во влажном состоянии, — отметила специалист.
Кроме шерсти, теплыми считаются альпака и кашемир. Альпака легче и теплее овечьей шерсти, при этом почти не колется, а кашемир отличается мягкостью, легкостью и роскошным видом, но требует бережного ухода.
Для активного образа жизни и спортивных шапок отлично подходит флис. Он легкий, мягкий, быстро сохнет и хорошо удерживает тепло. Также популярны комбинированные варианты, где внешний слой — шерсть или акрил, а подкладка — флис или утеплитель.