Как выбрать шапку, чтобы точно не замерзнуть: советы стилиста

Выбор шапки кажется простой задачей, но на самом деле этот аксессуар задает тон всему образу и влияет на эстетику. От материала до посадки — каждая деталь важна. Стилист Камила Гареева рассказала KP.RU, какой материал шапки согреет лучше всего, чтобы точно не замерзнуть.