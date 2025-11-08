В Иркутске снесут шесть старых домов

В Правобережном округе Иркутска до конца 2025 года планируют снести шесть многоквартирных домов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эти здания уже давно признали аварийными, а всех жителей расселили.
— Работы пройдут на улицах Ипподромная, 5 и 7, Октябрьской Революции, 20, Напольная, 93, Каховского, 31/а, Первомайская, 38. Уже завершены аукционы по определению подрядчика. Помимо этого, разрабатывается проектно-сметная документация по сносу МКД на Баррикад, 54/7, — уточнили в пресс-службе администрации.
Кстати, с начала года в этом же районе полностью расчистили семь участков от старых аварийных домов. Благодаря этому 109 семей получили новое комфортное жилье.
Освободившиеся площадки планируют использовать для строительства социальных объектов (например, детских садов или поликлиник), а также для создания парков и зон отдыха. Часть территорий войдет в состав более крупных проектов по комплексной застройке района.
