Названы условия для пенсии в 50 тысяч рублей

Для получения страховой пенсии в размере около 50 тысяч рублей необходимо выполнение ряда требований. Как сообщила ТАСС эксперт Марина Солодовникова, помимо достижения общеустановленного пенсионного возраста, требуется иметь минимальный страховой стаж 15 лет и сформировать не менее 280 пенсионных коэффициентов (баллов).
Ключевым условием для накопления такого количества баллов является высокий официальный доход. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год — 10, достигается при годовом заработке от 2,759 миллиона рублей. Это означает, что ежемесячная зарплата должна составлять не менее 230 тысяч рублей.
При соблюдении всех перечисленных условий размер страховой пенсии может достичь указанной суммы.
