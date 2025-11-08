Названы условия для пенсии в 50 тысяч рублей

Ключевым условием для накопления такого количества баллов является высокий официальный доход. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год — 10, достигается при годовом заработке от 2,759 миллиона рублей. Это означает, что ежемесячная зарплата должна составлять не менее 230 тысяч рублей.