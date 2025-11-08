Россиян ждут самые длинные новогодние каникулы: в истории такого не было более 10 лет

Новогодние каникулы в 2025—2026 годах станут самыми длинными за последние 12 лет — россияне смогут отдыхать целых 12 дней и выйдут на работу только 12 января. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 2013 года россияне привыкли к длительным выходным, но они обычно длились 10−11 дней. В 2026 году отдых продлится до 11 января включительно», — пояснила депутат.
Она также уточнила, что в последнюю неделю декабря на работу россияне выйдут лишь в понедельник и вторник, а уже начиная со среды, 31 декабря, отправятся на новогодние праздники.
Ранее Минтруд опубликовал график праздников и выходных на 2026 год.
