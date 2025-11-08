Мэр Нью-Йорка назвал «революционной идеей» мусорные баки с крышками

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал «революционной идеей» мусорки с крышками, связал это со снижением числа крыс в городе.
«Наша администрация предложила революционную идею, до которой ещё не додумалась ни одна администрация: складывать мусор в контейнеры с крышками!» — похвастался мэр Нью-Йорка в соцсети Х.
«Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы», — добавил он.
Так он спародировал название фильма из серии «Зведные войны» «Империя наносит ответный удар».
К публикации он прикрепил фото, также стилизованное под вселенную космической саги. Одним из персонажей вселенной — Джаббой Хат — выступает городская крыса. В качестве «звезды смерти», вероятнее всего, выступает тот самый «революционный» мусорный бак с крышкой. На картинке отмечается, что число замеченных в городе крыс снижается уже девять месяцев подряд.
Большинство домов и весь бизнес в городе, согласно предписанию властей, и так обязаны использовать мусорные баки с крышками, когда мусор выносится на обочину для сбора.
Проблему борьбы с крысами скоро унаследует недавно избранный Зохран Мамдани — срок его полномочий во главе крупнейшего города США начнется 1 января 2026 года и продлится четыре года.