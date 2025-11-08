Выделенные автобусные полосы не спасли проблемный маршрут Владивостока, которому не хватает водителей

Пассажиры обращают внимание, что неоднократно доводили информацию о ситуации до администрации города, но количество автобусов на маршруте по-прежнему два. Но на вопрос, когда будут приняты меры по отношению к перевозчику этого маршрута, мы дают стандартный ответ: у автотранспортного предприятия сложилась нехватка водителей на маршруте № 40а, компания столкнулась с нарушениями графика движения и недовыпуска автобусов на маршрут, что повлекло за собой применение штрафных санкций со стороны администрации Владивостока. Пассажиров традиционно уверяют, что для обеспечения планового выпуска маршруток на линию «автотранспортное предприятие ведет активную работу по поиску и заинтересованности граждан в устройстве на работу в качестве водителей маршрутных транспортных средств, но на процесс трудоустройства повлиять не представляется возможным».