Выделенные автобусные полосы не спасли проблемный маршрут Владивостока, которому не хватает водителей

На маршруте, соединяющим Лесной квартал и больничный городок на улице Русской (Тысячекоечная больница, онкологический диспансер, Больница рыбаков, Госпиталь УВД и Центр микрохирургии глаза) с центром Владивостока — площадью Семёновской, вместо заявленных по контракту шести автобусов ежедневно работают два, иногда три, судя по данным сервисов для отслеживания транспорта. Это автобусы малого класса — маршрутки на 25 человек.
В пиковые часы двух маршруток не хватает на всех желающих уехать. Два года назад на конечных остановках маршрута даже решили ввести посадку по принципу организованной очереди, чтобы избежать столпотворения и скандалов. Тогда действовали старые контракты на пассажирские перевозки общественным транспортом, но при заключении новых требования к автобусам на маршруте № 40а так и не изменили, оставив жителям Лесного квартала и пациентам больниц маленькие маршрутки вместо автобусов хотя бы среднего класса.
Пассажиры обращают внимание, что неоднократно доводили информацию о ситуации до администрации города, но количество автобусов на маршруте по-прежнему два. Но на вопрос, когда будут приняты меры по отношению к перевозчику этого маршрута, мы дают стандартный ответ: у автотранспортного предприятия сложилась нехватка водителей на маршруте № 40а, компания столкнулась с нарушениями графика движения и недовыпуска автобусов на маршрут, что повлекло за собой применение штрафных санкций со стороны администрации Владивостока. Пассажиров традиционно уверяют, что для обеспечения планового выпуска маршруток на линию «автотранспортное предприятие ведет активную работу по поиску и заинтересованности граждан в устройстве на работу в качестве водителей маршрутных транспортных средств, но на процесс трудоустройства повлиять не представляется возможным».
Примечательно, что этот маршрут проходит как раз через участок гостевой трассы, где недавно появились выделенные полосы для общественного транспорта. Старую выделенную полосу в переулке Павленко, на улице Алеутской и Океанском проспекте на участках одностороннего движения маршрут тоже охватывает. Однако заметных удобств пассажиры не ощутили.