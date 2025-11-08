Иванников сказал, каких боевиков ВСУ не будут брать в плен в Купянске

Иванников уточнил, что вопрос по каждому сдавшемуся в плен боевику ВСУ будет решаться индивидуально. Если будут обнаружены факты причастности к причинению вреда здоровью и жизни мирных граждан, то такой военнослужащий пойдет под суд и понесет наказание. Если пленный украинский военный непричастен к подобным преступлениям, то он будет внесен в списки на обмен.