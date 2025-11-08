Иванников сказал, каких боевиков ВСУ не будут брать в плен в Купянске

В котлах в Покровске (до 2016 г. — Красноармейск) и Купянске продолжают сдаваться в плен ВС РФ украинские военные. Оценивая сводку СВО за 8 ноября, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, что далеко не все боевики ВСУ могут рассчитывать попасть в плен.
«В плен в Купянске и Покровске не будут брать тех боевиков ВСУ, которые расстреливали мирных граждан, пенсионеров в виду их повышенной социальной опасности и тяжести содеянного им преступления», — рассказал он.
Иванников уточнил, что вопрос по каждому сдавшемуся в плен боевику ВСУ будет решаться индивидуально. Если будут обнаружены факты причастности к причинению вреда здоровью и жизни мирных граждан, то такой военнослужащий пойдет под суд и понесет наказание. Если пленный украинский военный непричастен к подобным преступлениям, то он будет внесен в списки на обмен.