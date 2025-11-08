Ричмонд
В Госдуме хотят запретить нахождение животных в кафе

Останина выступила с предложением изменить санитарные нормы нахождения животных в кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Минздрав России направлено обращение от депутата Госдумы Нины Останиной с инициативой пересмотреть санитарные правила и запретить присутствие животных в местах общественного питания. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат пояснила, что текущие нормы СанПиН запрещают в ресторанах лишь насекомых, грызунов и синантропных животных. Это, по ее мнению, позволяет посетителям приходить с питомцами, игнорируя интересы других гостей.

«По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: “в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных”, — следует из текста документа на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Депутат считает, что инициатива поможет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие, создав условия для реализации конституционных прав на охрану здоровья и благоприятную среду.

Ранее KP.RU писал, что в России выступили с инициативой запретить приготовление выпечки и салатов в магазинах.

