В Госдуме хотят запретить нахождение животных в кафе

«По аналогии с вышесказанным, предлагаем также рассмотреть возможность изменения действующей формулировки, изложив ее в следующей редакции: “в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных”, — следует из текста документа на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.