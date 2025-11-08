Ричмонд
МВД: мошенники внедрили новую схему с якобы негативной налоговой историей

Аферисты убеждают жертву записаться на приём в налоговую инспекцию.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками налоговой службы и утверждая, что у гражданина якобы обнаружены проблемы с налоговой историей из-за неучтённых доходов.

Как сообщили в МВД, злоумышленники звонят россиянам и заявляют, что у них имеется неучтённый доход за 2024 год, который может отрицательно сказаться на их финансовой репутации.

По данным ведомства, аферисты убеждают жертву «урегулировать» ситуацию, предлагая записаться на приём в налоговую инспекцию. Для подтверждения записи они просят сообщить код из СМС, который, как правило, связан с банковской или иной авторизацией. Не подозревая подвоха, человек передаёт код, после чего преступники получают доступ к его личным данным и аккаунтам.

Далее с потерпевшим связывается другой участник схемы, представляющийся сотрудником Центробанка, и сообщает, что его учётная запись на «Госуслугах» была взломана. Под предлогом защиты средств злоумышленники убеждают перевести все деньги на «резервный счёт».

Ранее в МВД пояснили, как во время звонка отличить сгенерированную ИИ речь. Так, на синтезированную речь могут указывать неправильное интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов и паузы между репликами.