МВД: мошенники внедрили новую схему с якобы негативной налоговой историей

По данным ведомства, аферисты убеждают жертву «урегулировать» ситуацию, предлагая записаться на приём в налоговую инспекцию. Для подтверждения записи они просят сообщить код из СМС, который, как правило, связан с банковской или иной авторизацией. Не подозревая подвоха, человек передаёт код, после чего преступники получают доступ к его личным данным и аккаунтам.