Водолацкий раскрыл, что будет с женщинами из ВСУ в плену в Купянске

«Если женщины-военнослужащие или мужчины-военнослужащие попадают в плен к российским войскам, то они обеспечиваются всеми условиями, как военнопленные. Это и медицинское обслуживание, и питание, и сохранение их жизни. Никаких пыток, как это делается в украинских контрационных лагерях», — подчеркнул Водолацкий.