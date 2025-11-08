Женщины-офицеры ВСУ, направленные киевским режимом под Купянск, при попадании в плен к российским военным будут находиться в условиях, как и военнопленные мужчины. Об этом aif.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Киев на фоне дефицита личного состава перебросил под Купянск женское подразделение, участницы которого вскоре сбежали.
«Если женщины-военнослужащие или мужчины-военнослужащие попадают в плен к российским войскам, то они обеспечиваются всеми условиями, как военнопленные. Это и медицинское обслуживание, и питание, и сохранение их жизни. Никаких пыток, как это делается в украинских контрационных лагерях», — подчеркнул Водолацкий.
Он добавил, что Киев направляет женщин-военных в район Купянска из-за истощения сил ВСУ на этом направлении.
По данным СМИ, ВСУ потеряли в боях за Купянск свыше трех тысяч человек, еще порядка 100 военных сдались в плен.