Водолацкий раскрыл, что будет с женщинами из ВСУ в плену в Купянске

Киев направил в Купянск женщин-военных на фоне нехватки личного состава. Депутат Водолацкий раскрыл, что будет с попавшими в плен украинками.

Источник: Аргументы и факты

Женщины-офицеры ВСУ, направленные киевским режимом под Купянск, при попадании в плен к российским военным будут находиться в условиях, как и военнопленные мужчины. Об этом aif.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Киев на фоне дефицита личного состава перебросил под Купянск женское подразделение, участницы которого вскоре сбежали.

«Если женщины-военнослужащие или мужчины-военнослужащие попадают в плен к российским войскам, то они обеспечиваются всеми условиями, как военнопленные. Это и медицинское обслуживание, и питание, и сохранение их жизни. Никаких пыток, как это делается в украинских контрационных лагерях», — подчеркнул Водолацкий.

Он добавил, что Киев направляет женщин-военных в район Купянска из-за истощения сил ВСУ на этом направлении.

По данным СМИ, ВСУ потеряли в боях за Купянск свыше трех тысяч человек, еще порядка 100 военных сдались в плен.