Ученые разгадали тайну дождя на поверхности Солнца

Ранее модели не могли объяснить быстрое появление дождя. Ученые допустили, что состав элементов в короне постоянен, но на самом деле он меняется во времени и пространстве. Эти изменения, особенно для элементов с низким потенциалом первой ионизации, ускоряют потерю энергии через излучение, что приводит к быстрому охлаждению плазмы.