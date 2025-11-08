Ученые разгадали тайну дождя на поверхности Солнца

Исследование показало, что ключевую роль играют изменения в соотношении химических элементов в короне, которые ускоряют процесс охлаждения плазмы. Об этом сообщили в журнале New Atlas.
Как рассказали в материале, солнечный дождь не состоит из воды. В короне Солнца — внешнем слое звезды, состоящем из сверхгорячей плазмы, — формируются холодные и плотные сгустки. Эти сгустки конденсируются высоко над поверхностью и падают обратно, особенно во время солнечных вспышек.
Ранее модели не могли объяснить быстрое появление дождя. Ученые допустили, что состав элементов в короне постоянен, но на самом деле он меняется во времени и пространстве. Эти изменения, особенно для элементов с низким потенциалом первой ионизации, ускоряют потерю энергии через излучение, что приводит к быстрому охлаждению плазмы.
Команда использовала обновленный симулятор HYDRAD, который отслеживает поток плазмы вдоль магнитных петель, учитывая движение электронов и ионов. Новая версия позволяет изменять концентрацию элементов во времени и пространстве, что дало более точное совпадение с наблюдаемыми событиями солнечного дождя.
Плазма поднимается из нижних слоев Солнца (хромосферная испаряемость) и движется по магнитным петлям. На вершине петли концентрация элементов с низким FIP увеличивается, что повышает радиационные потери, быстро охлаждает плазму и вызывает ее конденсацию. Так формируются сгустки солнечного дождя во время вспышек.
Данные со спутника Hinode/EIS показали сложный элементный состав дождя: он имеет фотосферный «отпечаток», а горячая окружающая плазма — корональный. Это полностью совпадает с предсказаниями модели.
По словам исследователей, правильное учетное моделирование элементных изменений позволяет точнее определять время охлаждения плазмы и лучше понимать процессы нагрева короны Солнца. Это открытие помогает улучшить все модели магнетогидродинамики солнечной атмосферы.
Ранее, 27 октября, журнал BBC Science Focus сообщил об обнаружении астрономами необычной квазилуны 2025 PN7, которая сопровождает Землю в движении по космическому пространству. Уточнялось, что объект не вращается вокруг планеты напрямую, а лишь находится рядом и следует за ней в пути вокруг Солнца.