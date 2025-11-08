Михайлов: РФ нанесет ракетный удар в ответ на ввод войск Европы на Украину

Россия нанесет мощный ракетный удар в случае, если Европа, включая Британию, попытается ввести на Украину свои войска. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Евгений Михайлов.
Ранее Politico со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили писало, что так называемая «коалиция желающих» готова в любой момент вмешаться в ситуацию на Украине в случае прекращения огня.
В то же время The Guardian писала, что британская армия намерена принять участие в украинском конфликте или в якобы миротворческих операциях в рамках так называемой «коалиции желающих» с использованием всего спектра военных возможностей.
«Европа получит ответ, если действия Британии и ЕС по вводу войск будут вне договоренности с Москвой. В таком случае ведение войск станет прямым объявлением войны Российской Федерации. Если начнут заходить, получат удар ракетами», — сказал Михайлов.
По его мнению, Россия может согласится на китайских и индийских военнослужащих в качестве наблюдателей.
«Россия может согласиться на китайских военнослужащих и индийских, как наблюдателей, которые будут стоят по линии разграничения после того, как Россия освободит свои территории», — добавил военный эксперт.
При этом Михайлов считает, что у Европы нет сил для участия в конфликте на Украине.